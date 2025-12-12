https://news.day.az/politics/1801920.html Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в публикации на аккаунте министерства в X говорится: "Мы с почтением и уважением чтим память Великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 22-ю годовщину его кончины.
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в публикации на аккаунте министерства в X говорится:
"Мы с почтением и уважением чтим память Великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 22-ю годовщину его кончины. Наследие Гейдара Алиева, слова "Один народ, два государства", мы будем передавать из поколения в поколение и всегда будем едины и солидарны с нашими азербайджанскими братьями".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре