Сотрудники МВД почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сотрудники министерства внутренних дел почтили память великого лидера Гейдара Алиева. Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. Как отмечается, личный состав министерства, посетив могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложил к ней цветы, почтив его светлую память.