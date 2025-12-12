https://news.day.az/politics/1801962.html Сотрудники МВД почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Сотрудники министерства внутренних дел почтили память великого лидера Гейдара Алиева. Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. Как отмечается, личный состав министерства, посетив могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложил к ней цветы, почтив его светлую память.
Сотрудники МВД почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сотрудники министерства внутренних дел почтили память великого лидера Гейдара Алиева.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
Как отмечается, личный состав министерства, посетив могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложил к ней цветы, почтив его светлую память.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре