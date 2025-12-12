Сотрудники МВД почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Сотрудники министерства внутренних дел почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Как отмечается, личный состав министерства, посетив могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложил к ней цветы, почтив его светлую память.