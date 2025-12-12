Эти лица могут выйти на пенсию раньше

В Азербайджане круг лиц, имеющих право на льготную пенсию, ограничен и в основном распространяется на отдельные специальные категории.

Но кто же может получить льготную пенсию?

Как передает Day.Az, комментируя данный вопрос для Konkret.az, экономист-эксперт Натиг Джафарли отметил, что льготные пенсии, относясь к категории социальных выплат, одновременно распространяются и на лиц, занятых в ряде специфических сфер.

"Работающие во вредных и тяжелых условиях труда, в том числе военнослужащие, а также представители профессий, у которых один год работы засчитывается как несколько лет стажа, получают право выйти на пенсию раньше. Поскольку пенсионный стаж для этих категорий рассчитывается ускоренными темпами, они приобретают право на пенсию ранее установленного общего срока", - пояснил Джафарли.

Эксперт также отметил, что в настоящее время действует механизм льготного пенсионного обеспечения для многодетных матерей.

"Матери, имеющие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в более раннем возрасте. Ведутся обсуждения о снижении этого порога до трех детей, и в связи с этим не исключено принятие новых решений", - добавил он.

По словам Натига Джафарли, число граждан, пользующихся данными льготами, невелико, а право на льготную пенсию предоставляется лишь ограниченному кругу лиц.

