В Европе передумали запрещать машины с ДВС

Европейский Союз отказался от ранее утвержденного плана по полному запрету регистрации новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. Вопрос был снят с повестки дня после переговоров в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет немецкое издание Bild. Подробности решения будут официально объявлены 16 декабря.

К соглашению удалось прийти после встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который давно выступал за отмену жестких ограничений.

Вместо полного запрета для автопроизводителей будут установлены более гибкие нормативы. Для новых машин, регистрируемых с 2035 года, целевой показатель по сокращению выбросов углекислого газа составит 90 процентов, а не 100 процентов, как планировалось ранее. Также с 2040 года прекращает действовать требование о стопроцентном сокращении.

"Это означает, что запрет на использование двигателей внутреннего сгорания отпадает. Таким образом, все двигатели, которые в настоящее время производятся в Германии, могут продолжать производиться и продаваться", - пояснил Вебер.

На итоги переговоров также повлияла позиция канцлера Германии Фридриха Мерца и совместное обращение премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Польши Дональда Туска, которые призывали к более мягкому подходу к регулированию.

Вебер подчеркнул, что новое решение позволяет одновременно оставаться на пути к климатической нейтральности, сохранять технологическую открытость и защищать десятки тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности Европы.

Первоначальный план по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания был одобрен Советом ЕС в 2023 году. Он предполагал полный запрет на регистрацию новых машин с ДВС с 2035 года. Однако в последнее время эта мера подвергалась все более жесткой критике. В августе ведущие отраслевые ассоциации автопроизводителей и поставщиков направили официальное обращение в Еврокомиссию, назвав поставленные цели невыполнимыми.