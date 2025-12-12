Коллектив Милли Меджлиса почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения

12 декабря первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, заместители руководителя Аппарата, управляющий делами парламента Фирудин Гаджиев, сотрудники Аппарата и Управления делами по случаю дня памяти великого лидера Гейдара Алиева посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что коллектив Милли Меджлиса и депутаты возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, выразив глубокое почтение к памяти основателя и архитектора современного независимого Азербайджана.