Руководство министерства здравоохранения почтило память великого лидера Гейдара Алиева

12 декабря - день памяти великой личности, внесшей неоценимый вклад в развитие независимого Азербайджана и формирование традиций государственности, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим сегодня руководство министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, где почтило память великого лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минздраве.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева в нашей стране были предприняты важные шаги в направлении развития системы здравоохранения, обновления медицинской инфраструктуры, а также подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Достижения азербайджанского здравоохранения на современном этапе реализуются как продолжение стратегической линии, определенной великим лидером.