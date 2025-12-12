Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря по случаю 22-й годовщины со дня кончины основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения и возложили венки и цветы к его могиле.

Об этом Day.Az сообщили в ПЕА.

Отмечается, что также была почтена память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.