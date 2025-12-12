https://news.day.az/politics/1801970.html Представители ПЕА почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 12 декабря по случаю 22-й годовщины со дня кончины основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения и возложили венки и цветы к его могиле.
Об этом Day.Az сообщили в ПЕА.
Отмечается, что также была почтена память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.
