Десятки человек отравились угарным газом в поезде в Алматы

Более 50 человек пострадали, в том числе 10 детей госпитализированы, после отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок, на станции в Алматы в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

"На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении управления, которое приводит новостной портал Tengrinews.

По данным ведомства, в результате обследования госпитализированы 10 детей, в том числе 2 находятся в реанимации. "Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги" заявили, что перевозчик не имеет отношение к инциденту. "Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" (дочерняя структура Казахстанских железных дорог - прим. ТАСС) и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок. Все обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами", - говорится в сообщении.