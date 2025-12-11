ЦБ Азербайджана и Малайзии обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Малайзии.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем председателя Центрального банка Азербайджана Гюляр Пашаевой совершила рабочий визит в Малайзию. В рамках визита состоялась встреча Г.Пашаевой с заместителем председателя Центрального банка Малайзии Аднаном Зайлани, на которой обсуждались перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегация ЦБА также приняла участие в мероприятии "Диалог по рискам", организованном Центральным банком Малайзии.

Директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил на мероприятии с презентацией на тему "Практики управления рисками центральных банков и зрелость рисков". Он рассказал о динамике развития управления рисками в центральных банках и передовом опыте.