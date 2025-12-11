Украина изменила название Чернобыля

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Общественное" в Telegram-канале.

"Резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl)", - сказано в публикации.

Резолюция была инициирована Украиной. Документ поддержали 97 стран, 39 воздержались от голосования. Против проголосовали Россия, США, Белоруссия, Китай и еще четыре государства.