https://news.day.az/world/1801683.html Украина изменила название Чернобыля Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Общественное" в Telegram-канале. "Резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl)", - сказано в публикации.
Украина изменила название Чернобыля
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Общественное" в Telegram-канале.
"Резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl)", - сказано в публикации.
Резолюция была инициирована Украиной. Документ поддержали 97 стран, 39 воздержались от голосования. Против проголосовали Россия, США, Белоруссия, Китай и еще четыре государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре