В Азербайджане будут расширены возможности самофинансирования в сфере судебной экспертизы

Будет усовершенствована нормативно-правовая база по обеспечению финансовой устойчивости судебно-экспертной деятельности и расширению источников финансирования, механизмов возмещения расходов на экспертизу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется расширение возможностей самофинансирования судебно-экспертных учреждений путем анализа нормативной правовой базы по определению механизмов возмещения расходов на экспертизу, сбора, анализа предложений и подготовки, согласования и представления по ним проектов нормативных правовых актов, совершенствования механизмов возмещения расходов на экспертизу.