Азербайджан и Сирия обсудили развитие сотрудничества в медиасфере

Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в медиасфере.

Обсуждение состоялось в ходе двусторонней встречи исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмеда Исмаилова и министра информации Сирийской Арабской Республики Хамзы Аль-Мустафы в рамках саммита Bridge в сфере медиа и контента, прошедшего в Абу-Даби, сообщает Day.Az со ссылкой на MEDİA.

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в области медиа и коммуникаций, расширении информационного потока и областях взаимных интересов в этой сфере.

Также внимание было уделено вопросам борьбы с дезинформацией, формированию надежной информационной среды, расширению диалога и развитию институциональных связей.