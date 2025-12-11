В Стамбуле в квартире при входе в двухэтажное здание по неизвестной причине возник пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия были оперативно направлены пожарные, полиция и бригады скорой помощи.

Во время пожара жители вынесли из дома четырёх детей, которые были доставлены в больницу.

В результате вмешательства службы по чрезвычайным ситуациям пожар был взят под контроль и потушен.

Сообщается, что трое из доставленных в больницу детей скончались, состояние одного ребёнка остаётся тяжёлым.

По имеющейся информации, матери детей в момент возникновения пожара дома не было.