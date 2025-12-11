https://news.day.az/world/1801554.html Крупный пожар в Стамбуле, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО В Стамбуле в квартире при входе в двухэтажное здание по неизвестной причине возник пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия были оперативно направлены пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Во время пожара жители вынесли из дома четырёх детей, которые были доставлены в больницу.
Крупный пожар в Стамбуле, погибли дети - ФОТО - ВИДЕО
В Стамбуле в квартире при входе в двухэтажное здание по неизвестной причине возник пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия были оперативно направлены пожарные, полиция и бригады скорой помощи.
Во время пожара жители вынесли из дома четырёх детей, которые были доставлены в больницу.
В результате вмешательства службы по чрезвычайным ситуациям пожар был взят под контроль и потушен.
Сообщается, что трое из доставленных в больницу детей скончались, состояние одного ребёнка остаётся тяжёлым.
По имеющейся информации, матери детей в момент возникновения пожара дома не было.
