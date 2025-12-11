14-летний турецкий шахматист побил исторический рекорд Магнуса Карлсена

Турецкий шахматный талант Ягиз Каан Эрдогмуш совершил выдающееся достижение, став самым молодым игроком в истории, вошедшим в топ-50 мирового рейтинга ФИДЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающей стала его победа над французским гроссмейстером Максимом Вашье-Лагравом.

Эрдогмуш поднялся на 47-ю строчку рейтинга в возрасте 14 лет и 6 месяцев, побив рекорд норвежца Магнуса Карлсена, который достиг аналогичного результата в 15 лет и 7 месяцев. Таким образом, молодой шахматист улучшил достижение бывшего чемпиона мира почти на год.

ФИДЕ подтвердит обновление рейтинга официально 1 января.

Ранее в официальной версии рейтинга Эрдогмуш занимал 59-е место с 2658 рейтинговыми очками, а среди юниоров располагался на четвертой позиции.