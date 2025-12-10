На проведение конкурса "Восхождение" в 2026 году выделен 1 миллион манатов

На проведение конкурса "Восхождение" в 2026 году выделен один миллион манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, выделен 1 000 000 (один миллион) манатов на выполнение текущих работ, связанных с проведением следующего конкурса "Восхождение" в 2026 году.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего распоряжения.

Организационному комитету, созданному распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 1354 от 26 июля 2019 года "Об учреждении конкурса "Восхождение", поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.