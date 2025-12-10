https://news.day.az/world/1801362.html Тайские танки обстреляли здания в армии Камбоджи - ВИДЕО Танки Т-84 БМ "Оплот-Т" тайской армии обстреляли комплекс зданий камбоджийской армии в районе Та-Прай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Тайские танки обстреляли здания в армии Камбоджи - ВИДЕО
Танки Т-84 БМ "Оплот-Т" тайской армии обстреляли комплекс зданий камбоджийской армии в районе Та-Прай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре