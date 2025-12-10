Тайские танки обстреляли здания в армии Камбоджи

Танки Т-84 БМ "Оплот-Т" тайской армии обстреляли комплекс зданий камбоджийской армии в районе Та-Прай.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

