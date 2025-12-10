Крупный пожар в ТЦ в России

Девять часов сотрудники МЧС России продолжают тушить торговый центр "Баянгол" в Улан-Удэ. Возгорание охватило тысячу квадратных метров.

Как передает Day.Az, пожар начался утром, пламя быстро распространилось по помещениям и фасаду здания. Группировка сил и средств увеличена до 70 специалистов и 25 единиц техники.

Тушение осложняется распространением огня внутри пустотных помещений, а также наличием горючих материалов в конструкции мансардного этажа здания, отмечают спасатели.