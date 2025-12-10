https://news.day.az/world/1801333.html Серебро подорожало до исторического максимума Впервые в истории стоимость серебра превысила 60 долларов за тройскую унцию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные Comex. Так, на 06:09 по Баку мартовский фьючерс данного драгоценного металла подорожал до 62,02 доллара за унцию. Позже, к 14:29 по Баку, его стоимость скорректировалась до 61,425 доллара.
Серебро подорожало до исторического максимума
Впервые в истории стоимость серебра превысила 60 долларов за тройскую унцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные Comex.
Так, на 06:09 по Баку мартовский фьючерс данного драгоценного металла подорожал до 62,02 доллара за унцию. Позже, к 14:29 по Баку, его стоимость скорректировалась до 61,425 доллара.
