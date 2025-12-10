В Австралии вступил в силу запрет соцсетей детям до 16 лет

Сегодня Австралия станет первой страной, которая введет минимальный возраст для использования социальных сетей.

Как передает Day.Az, 10 крупнейших платформ будут вынуждены заблокировать более миллиона аккаунтов австралийцев младше 16 лет, иначе им грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов).

Закон подвергся резкой критике со стороны крупных технологических компаний и защитников свободы слова, но был положительно воспринят родителями и защитниками прав детей, пишет Reuters.

Внедрение этой системы завершает год размышлений о том, может ли страна запретить детям использовать технологии, ставшие неотъемлемой частью современной жизни. И это начало реального эксперимента, который будут изучать законодатели по всему миру, желающие вмешаться напрямую, поскольку они разочарованы тем, что, по их словам, технологическая индустрия слишком медленно внедряет эффективные меры по минимизации вреда.

Правительства от Дании до Малайзии и даже некоторых штатов США, где платформы отказываются от функций доверия и безопасности, говорят, что планируют аналогичные шаги спустя четыре года после утечки информации в META. Документы свидетельствуют о том, что компания знала, что ее продукция способствует возникновению проблем с восприятием собственного тела и мыслей о самоубийстве у подростков, хотя публично отрицала существование такой связи.

Правительство Австралии заявило, что список платформ будет меняться по мере появления новых продуктов и переключения молодых пользователей на альтернативные варианты.

Все компании, кроме платформы Илона Маска X, заявили, что будут использовать метод определения возраста (определяя возраст человека по его онлайн-активности) или приблизительный возраст, который обычно основан на селфи. Они также могут сверяться с загруженными документами, удостоверяющими личность, или привязанными банковскими реквизитами.

Маск заявил, что запрет "кажется скрытым способом контролировать доступ всех австралийцев к интернету".