Стали известны подробности массового отравления школьников в Гяндже

Установлены личности школьников, отравившихся донером в Гяндже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошёл среди учащихся средней школы № 16 имени М. Ш. Вазеха.

Пострадавшими являются А. Зейналов (2015 г. р.), М. Мамедова (2015 г. р.), К. Исмаилов (2015 г. р.), Г. Гусейнли (2015 г. р.), Р. Тагиева (2015 г. р.), А. Гасанзаде (2014 г. р.), А. Мамедов (2015 г. р.) и А. Мирзаев (2015 г. р.).

Все учащиеся выписаны домой и получают амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что по факту отравления школьников начато расследование.