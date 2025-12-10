National Oilwell Varco о повышении эффективности при бурении скважин в Азербайджане

Азербайджан обладает геотермальными ресурсами, особенно в Карабахе, и использование специального покрытия для труб улучшает эффективность бурения этих геотермальных скважин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор/генеральный менеджер азербайджанского подразделения международной корпорации National Oilwell Varco (NOV), одного из мировых лидеров по производству оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли NOV Azerbaijan LLC, Джерард Т. Деннехи на международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, проходящей в Баку.

По его словам, технология термоизоляции труб при помощи специального покрытия рекомендуется для глубоких и высокотемпературных скважин, а также повышает эффективность бурения в геотермальных проектах.

"Считаю, что у Азербайджана есть ресурсы, особенно в Карабахе, которые можно использовать. И благодаря специальному покрытию труб можно получить значительно больше преимуществ при бурении геотермальных скважин", - заявил он.

Он напомнил, что система TK-liner, разработанная подразделением Tuboscope более 25 лет назад, широко применяется, и на сегодняшний день около 70 миллионов футов труб оснащены подобными лайнерами.

Он также отметил важность TK-Ring, которое обеспечивает беспрепятственный поток и безопасный спуск инструментов в скважину.