Камбоджа подвела к границе танки и артиллерию

Камбоджийские вооруженные силы перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс.

Тем временем тайские истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. Королевские ВВС Таиланда сообщили, что истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. По информации военных, авиация направлена для поддержки наземных подразделений.

Пограничные столкновения между странами начались 8 декабря. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. До этого Таиланд и Камбоджа столкнулись на приграничной территории. Инцидент произошел после нападения на таиландскую военно-стратегическую базу Анупонг, в результате которого пострадали военнослужащие обеих стран. Впоследствии Таиланд отказался от мирных переговоров с Камбоджей и принял резолюцию, дающую право на новые военные операции после перемирия, достигнутого летом.