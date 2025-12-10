Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере IT-технологий
Обсуждено сотрудничество в области цифровизации, ИИ и кибербезопасности между Азербайджаном и США
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Обсуждения состоялись в ходе встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с заместителями министра торговли США Уильямом Киммиттом и Джеффри Кесслером.
Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также отмечалась благоприятная инвестиционная среда в Азербайджане.
Состоялся также обмен мнениями по развитию Среднего и Зангезурского коридоров и о скором запуске проекта ТRIPP.
Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Американская сторона выразила готовность оказать поддержку в преодолении существующих трудностей в экспорте цифровой продукции в Азербайджан.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре