Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере IT-технологий

Обсуждено сотрудничество в области цифровизации, ИИ и кибербезопасности между Азербайджаном и США

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с заместителями министра торговли США Уильямом Киммиттом и Джеффри Кесслером.

Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также отмечалась благоприятная инвестиционная среда в Азербайджане.

Состоялся также обмен мнениями по развитию Среднего и Зангезурского коридоров и о скором запуске проекта ТRIPP.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Американская сторона выразила готовность оказать поддержку в преодолении существующих трудностей в экспорте цифровой продукции в Азербайджан.