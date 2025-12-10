Заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде удостоен почётной медали в Пакистане - ФОТО
Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде награждён Почётной медалью на Всемирном фестивале культуры, который прошел в пакистанском городе Карачи, сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.
Награду артисту вручил президент Art Council Мухаммед Ахмед Шах. По словам организаторов, Сахиб Пашазаде стал первым музыкантом, удостоенным этой медали за вклад в развитие и популяризацию культуры.
Следует отметить, что Сахиб Пашазаде на протяжении многих лет успешно представляет азербайджанскую культуру и продвигает искусство тара - национального музыкального инструмента Азербайджана - на международной арене. За свою деятельность он был удостоен множества наград и званий, среди которых:
- специальный титул "Паганини тара" на Ниагарском международном музыкальном фестивале (2008);
- медали за вклад в культурные связи между Польшей и Азербайджаном (2018, 2021);
- золотая медаль, учреждённая главой Якутии к 100-летию Республики Саха (2022);
- медали "Низами-880" и юбилейная медаль ТЮРКСОЙ за активное участие в международных проектах;
- медаль французского города Карьер-сюр-Пуасси (2019);
- почётное звание и медаль "Культурный посол Узбекистана".
Также он является почётным профессором ряда высших учебных заведений Узбекистана.
Сахиб Пашазаде активно проводит мастер-классы и лекции по искусству исполнения на таре в разных странах мира, способствуя широкой пропаганде национального музыкального наследия.
