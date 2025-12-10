В Астаре расширяются поиски двух пропавших рыбаков - ФОТО
В Астаринском районе расширены поисковые работы двух рыбаков, пропавших в Каспийском море.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент произошел в селе Шахагадж.
По имеющейся информации, жители села Агададе Гасанов и Туран Гасанов накануне рано утром вышли в море на рыбалку. Последний телефонный контакт с ними был установлен в полдень, однако из-за ветреной погоды разговор был практически неразборчив.
Вечером стало известно, что мужчины не вернулись домой, после чего в соответствующие структуры было направлено уведомление.
В поисковой операции задействованы Государственная служба по контролю за маломерными судами и водной спасательной службе МЧС, суда береговой охраны Государственной пограничной службы, а также четверо родственников пропавших.
Сведений о местонахождении рыбаков пока не поступало, поиски продолжаются.
