В Астаре расширяются поиски двух пропавших рыбаков

В Астаринском районе расширены поисковые работы двух рыбаков, пропавших в Каспийском море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент произошел в селе Шахагадж.

По имеющейся информации, жители села Агададе Гасанов и Туран Гасанов накануне рано утром вышли в море на рыбалку. Последний телефонный контакт с ними был установлен в полдень, однако из-за ветреной погоды разговор был практически неразборчив.

Вечером стало известно, что мужчины не вернулись домой, после чего в соответствующие структуры было направлено уведомление.

В поисковой операции задействованы Государственная служба по контролю за маломерными судами и водной спасательной службе МЧС, суда береговой охраны Государственной пограничной службы, а также четверо родственников пропавших.

Сведений о местонахождении рыбаков пока не поступало, поиски продолжаются.