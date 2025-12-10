Назван самый высокооплачиваемый гонщик «Формулы-1»

Обновился рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1". Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидерство в списке пятый год подряд удерживает действующий чемпион мира, нидерландский гонщик из "Ред Булла" Макс Ферстаппен, чей общий доход составил 76 миллионов долларов США.

Вторую строчку рейтинга занял британский пилот Льюис Хэмилтон, который в дебютном сезоне за "Феррари" заработал 70,5 миллиона долларов. На третьем месте действующий чемпион мира Ландо Норрис из "Макларен". Его общий доход достиг 57,5 миллиона долларов - 39,5 миллиона из этой суммы составили премиальные выплаты. Четвертым стал напарник Норриса по команде, австралиец Оскар Пиастри с результатом в 37,5 миллиона долларов.

Суммарный доход топ-10 гонщиков по итогам сезона составила 363 миллиона долларов. Этот показатель на 15% превышает совокупный доход первой десятки пилотов по итогам предыдущего года.

