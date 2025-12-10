Ж/д линия Ардебиль-Парсабад откроет новые возможности для грузоперевозок с Азербайджаном

Железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана может способствовать развитию железнодорожного сообщения и грузоперевозок между этой провинцией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йеганех.

По его словам, железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад рассматривается как вторая часть железнодорожного маршрута Ардебиль-Мияна.

Имами Йеганех добавил, что определенная часть исследований по строительству линии протяженностью около 270 км уже завершена. В настоящее время ведется работа по получению технической лицензии от Организации планирования и бюджета Ирана для реализации проекта.

"Одним из приоритетов провинции Ардебиль является строительство железнодорожного терминала в селе Тезекенд района Парсабад. Этот терминал будет располагаться напротив Имишлинского района Азербайджана, что позволит наладить тесное взаимодействие с этим регионом. За последние годы между двумя странами было достигнуто соглашение по данной железной дороге, и правительство Ирана выразило свое согласие. Эта линия также создаст условия для развития железнодорожного сообщения между провинцией Ардебиль и Азербайджаном, обеспечив доступ к странам Южного Кавказа, Евразийского экономического союза и Восточной Европы", - отметил он.