Представительство Азербайджана по туризму открылось в Стамбуле

9 декабря в Стамбуле состоялась церемония открытия официального представительства Бюро по туризму Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что на церемонии открытия присутствовали председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, генеральный консул Азербайджанской Республики в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, а также представители туристической индустрии и медиа Турции и Азербайджана.

Выступая на мероприятии, Фуад Нагиев сказал, что открытие представительства является новым этапом в развитии сотрудничества между нашими странами и будет способствовать более широкому продвижению туристического бренда Азербайджана в Турции. Он отметил, что интерес турецких туристов к Азербайджану растет и за последние 5 лет турецкие туристы заняли второе место среди иностранных туристов, посещающих нашу страну.

В рамках мероприятия, которое продолжилось культурной программой, представители туристической индустрии обеих стран обменялись мнениями об укреплении регионального сотрудничества в сфере туризма.

Следует отметить, что число граждан Турции, посетивших Азербайджан за первые 11 месяцев 2025 года, превысило 416 тысяч, что на 7 процентов больше по сравнению с 2024 годом.