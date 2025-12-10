Вышло приложение с чат-ботом для ремонта техники дома

Специализирующаяся на обучающих материалах и инструментах для самостоятельного ремонта электроники платформа iFixit выпустила обновленную версию своего мобильного приложения для iOS и Android с расширенной библиотекой инструкций, инструментом для мониторинга состояния аккумулятора и нового ИИ-помощника FixBot, предназначенного для оперативной диагностики неисправностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ключевым элементом приложения стала оптимизированная под мобильные устройства база инструкций iFixit. Пользователи могут сохранять список своей техники для быстрого доступа к руководствам, а также заказывать необходимые компоненты и инструменты непосредственно в приложении.

Наиболее заметным нововведением стал FixBot - чат-бот на базе искусственного интеллекта, который помогает диагностировать поломки, задает уточняющие вопросы и предлагает рекомендации, опираясь на базы данных инструкций, PDF-архивов и материалов с форумов.

По словам генерального директора iFixit Кайла Винса, FixBot способен рассматривать несколько сценариев неисправности, пошагово уточнять диагноз и подбирать необходимые запчасти, фактически выполняя роль удаленного консультанта по ремонту.

Для устройств, отсутствующих в библиотеке компании, ИИ-помощник обращается к данным производителей и информации о схожих моделях. На текущем этапе FixBot доступен бесплатно, однако в будущем ряд функций будет доступен по подписке стоимостью $4,99 в месяц.

Обновленное приложение также включает инструмент анализа состояния батареи: помимо текущего уровня заряда, сервис формирует прогноз оставшегося срока службы аккумулятора, позволяя пользователям заранее планировать замену.