В Азербайджане отменено удержание алиментов с ряда выплат сотрудникам дипслужбы

Внесены поправки в "Виды получаемых родителями в манатах или зарубежной валюте заработной платы и (или) других доходов, с которых удерживаются алименты".
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, алименты не будут удерживаться из необлагаемых налогом выплат и других обязательных платежей, производимых сотрудникам дипломатической службы, работающим в дипломатической миссии или консульстве Азербайджанской Республики.
