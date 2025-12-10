Бывший главный тренер сборной Азербайджана возглавил команду Кыргызстана

Хорватский специалист Роберт Просинечки стал главным тренером сборной Кыргызстана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, срок контракта составляет 13 месяцев. При успешном выступлении команды на Кубке Азии 2027 года соглашение будет автоматически продлено еще на три года.

Роберт Просинечки - известная фигура в мировом футболе. В качестве игрока он выступал за такие клубы, как "Барселона", "Реал" (Мадрид) и "Црвена Звезда", завоевав признание как высококлассный полузащитник.

После завершения карьеры футболиста Просинечки начал тренерскую деятельность, руководя рядом клубов, а также национальными сборными Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Федерация футбола Кыргызстана отметила, что возлагает большие надежды на нового тренера и рассчитывает, что опыт Просинечки сыграет ключевую роль в развитии сборной.