Изменен перечень учреждений вне структуры Минмолодежи и спорта

Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, из перечня учреждений, финансируемых из бюджета, исключена Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта.
При этом Азербайджанская спортивная академия включена в список юридических лиц публичного права.
