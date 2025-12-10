SOCAR и MVM ONEnergy подписали соглашение о поставках природного газа

Подписано соглашение о поставках природного газа между SOCAR и MVM ONEnergy.

Как сообщили Day.Az в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), подписание соглашения состоялось в ходе встречи 10 декабря президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором венгерской MVM Group Кароли Матраем.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между компаниями в различных областях энергетического сектора, а также состоялся обмен мнениями о текущих проектах и ​​будущих возможностях партнерства.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области газоснабжения, инфраструктурных проектов, устойчивых энергетических решений и региональных партнерских областей.

В рамках встречи было подписано новое соглашение о поставках природного газа между SOCAR и MVM ONEnergy. Соглашение, вступающее в силу 1 января 2026 года, послужит дальнейшему укреплению стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Венгрией.

Новое соглашение о поставках природного газа было подготовлено на основе предыдущего соглашения между компаниями. За прошедшие годы обе компании продолжили успешное, надежное и взаимовыгодное сотрудничество. Расширение партнерства отражает приверженность обеих сторон долгосрочному энергетическому сотрудничеству и региональной энергетической безопасности.