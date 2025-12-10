Провинция Ардебиль может установить экономические связи с другими странами через Азербайджан

Одним из приоритетов, которым уделяют внимание нынешнее иранское правительство (находится у власти с августа 2024 года) и Президент Масуд Пезешкиан, является развитие отношений между приграничными провинциями и соседними странами в различных областях.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йеганех.

По его словам, учитывая, что провинция Ардебиль, расположенная на северо-западе Ирана, имеет 370-километровую границу с Азербайджаном, можно извлечь максимальную выгоду из пограничной дипломатии.

"Развивая экономические и торговые отношения с Азербайджаном, провинция Ардебиль может через Азербайджан установить экономические связи со странами Южного Кавказа, государствами-членами Евразийского экономического союза и странами Восточной Европы. В течение последнего года провинция Ардебиль уделяла особое внимание экономическому развитию, налаживая в этом контексте отношения с инвесторами из различных стран. В ходе обсуждений во время визита в Азербайджан особое внимание было уделено деятельности недавно введенной в эксплуатацию Ардебильской зоны свободной торговли и промышленности. Эта зона может создать возможность для создания совместной торгово-промышленной зоны между двумя странами. В этом направлении ведутся переговоры между двумя странами", - отметил он.