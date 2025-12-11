Новая траектория роста: что будет определять экономику Азербайджана

Автор: Азер Ахмедбейли

Последние двадцать пять лет в Азербайджане прошли под знаком достатка от нефтяных доходов. Это видно по качественным дорогам, по обновлённому Баку и по уровню потребления. Особенно это бросается в глаза, когда едешь по Абшерону: дорогая недвижимость, красивые приморские виллы с парадными колоннами и львами, ухоженные участки.

Все это стало социальными символами нефтяной эпохи, когда материальное накопление воспринималось как подтверждение успеха и стабильности. Такой подход органично вырос из ресурсной модели, где рента обеспечивала быстрый приток средств, а [в частности] строительство стало удобным способом накопления капитала на фоне дешёвой рабочей силы и простых механизмов инвестирования.

Сегодня становится очевидным, что эта модель постепенно исчерпывает себя. Роль нефтяных доходов как ключевого двигателя развития постепенно уменьшается, и всё меньше возможностей рассчитывать на ресурсную ренту как на долгосрочный источник устойчивости.

Вопрос, который сегодня становится центральным для Азербайджана - как, за счёт каких компетенций и секторов экономики страна сможет обеспечить рост после нефти. Он требует долгого взгляда: хотя бы на несколько десятилетий вперед.

Сегодня внешняя картина экономики остаётся привычной, но внутри постепенно формируются сдвиги, которые изменят её в долгосрочной перспективе. Старая модель всё ещё работает - она даёт доходы, поддерживает привычные виды занятости и сохраняет ощущение стабильности, к которому все привыкли. Но при этом становится понятно, что её возможности для дальнейшего роста постепенно ограничиваются по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Параллельно меняется сама структура экономики. В ряде отраслей стоимость создаётся уже не за счет физического ресурса, а через управление сложными системами, цифровые решения, работу с данными. На этом фоне постепенно растёт спрос на людей, которые умеют работать с такими инструментами. На этих новых требованиях и начинает складываться другая модель роста.

Эти два направления сегодня существуют одновременно. Одно опирается на инерцию рентной экономики. Другое только формируется, но уже становится заметно, что через десять-пятнадцать лет оно начнет определять, как будет развиваться экономика.

Изменения видны, прежде всего, в структуре занятости. Если раньше большинство новых рабочих мест появлялось в строительстве, торговле или сфере услуг, то сейчас всё заметнее растёт спрос на людей, которые умеют работать с технологиями - пусть даже на базовом уровне. Это касается самых разных сфер: от промышленности и логистики до финансов и государственного управления.

Появляются профессии, которых лет пятнадцать назад почти не было. Например, специалисты по работе с ERP-системами (SAP, Oracle, 1C). Это не стандартные офисные инструменты, а инфраструктура управления - программы, через которые крупные компании ведут сразу всё: бухгалтерию, закупки, производство, логистику и продажи. В начале 2010-х годов эти специалисты были редкостью, а сегодня это стандартное требование в промышленности и логистике. Еще примеры: аналитик данных - специальность, которой 10-12 лет назад в стране фактически не существовало, а сегодня спрос на нее растёт и в частном, и в государственном секторе; специалист по кибербезопасности (в 2010-х - единицы, теперь - серьезный запрос); оператор/администратор цифровых платформ (от онлайн-продаж до электронных госуслуг) - когда-то было исключением, теперь стало нормой.

Официальной статистики о росте числа таких специалистов в Азербайджане нет, но есть косвенные показатели: на LinkedIn по Азербайджану сейчас есть несколько десятков вакансий на позиции Business Data Analyst, Data Research Analyst и т.д. Эти позиции в основном востребованы в банковской сфере, телеком-компаниях, страховых и ИКТ-компаниях. Пятнадцать лет назад такие вакансии почти не встречались.

Это показывает, что сегодня эти профессии являются уже не экзотическими, а превращаются в часть рынка труда.

В новой экономике рост идет в тех сферах, где появляются современные технологии и усложняются услуги. Это логистика и транспортные цепочки, цифровые услуги, инфраструктура (энергетика, связь), и инженерные направления, которые требуют квалифицированных специалистов. Эти сферы дают большую добавленную стоимость, поэтому именно они будут усиливаться по мере того, как экономика будет уходить от рентной зависимости.

Глядя на эти процессы, понимаешь, что в долгосрочной перспективе будущий рост экономики будет определяться не запасами сырья или владением активами, а тем кругом знаний и компетенций, которого требует высокотехнологичная экономика. Выражение "человеческий капитал" перестает быть абстрактным понятием.

Наступает время, когда объём запасов нефти - мал он или еще велик - уже не определяет будущее страны. Даже те государства, где ресурсов достаточно на долгие десятилетия (Норвегия, Эмираты), делают ставку на технологии и интеллектуальный потенциал, потому что именно эти факторы формируют конкурентоспособность в глобальном масштабе.

Азербайджан переходит к новой модели не из-за исчерпания ресурсов (которых еще немало), а осознанно, потому что это единственная траектория роста в современных условиях, и оставаться в старой логике значит через какое-то время оказаться на обочине глобальной экономики.

Переход к этой модели идёт постепенно, но именно он определит дальнейшее развитие страны. Насколько своевременно это будет сделано, настолько уверенно Азербайджан войдёт в будущее.