https://news.day.az/world/1801569.html Аэропорт Внуково задержал все рейсы - ФОТО - ВИДЕО В аэропорту Внуково ввели ограничения на прилет и вылет самолетов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За прошедшую ночь только во Внуково задержали десятки рейсов. По данным "Осторожно, Москва", сотни людей сейчас ожидают вылета своих рейсов в аэропорту, многим пришлось провести здесь ночь.
