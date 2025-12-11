Аэропорт Внуково задержал все рейсы

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прилет и вылет самолетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

За прошедшую ночь задержали десятки рейсов.

По данным "Осторожно, Москва", сотни людей сейчас ожидают вылета своих рейсов в аэропорту, многим пришлось провести здесь ночь. Некоторые спали на полу.