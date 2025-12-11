Какова сейсмическая ситуация в Азербайджане?

В Азербайджане в последние дни зарегистрированы два землетрясения: 9 декабря в Губе магнитудой 3,3 и сегодня в Каспийском море - 3,8. Оба толчка произошли в сейсмически активных зонах страны.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Республиканском сейсмологическом бюро сообщили, что территория Азербайджана, включая Каспийское море, считается сейсмически активным регионом, где время от времени происходят слабые землетрясения магнитудой около 3 и ниже.

"Землетрясения были несильными и не представляли угрозы. Толчки в Губе не ощущались и не вызвали беспокойства у населения, поэтому причин для волнений нет", - отметили в ведомстве.

В сейсмологическом бюро подчеркнули, что точное прогнозирование землетрясений научно невозможно.

"Необоснованно утверждать, что сильное землетрясение ожидается в определенную дату и время на основании слабых толчков. Сейсмические станции ежедневно фиксируют многочисленные толчки магнитудой менее 3, которые не ощущаются населением. Эти явления считаются нормальными и ожидаемыми для сейсмически активных районов. В настоящее время причин для беспокойства нет", - отметили в ведомстве.