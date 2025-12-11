Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

В зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) была предотвращена попытка ввоза с территории Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику 53 килограммов 250 граммов наркотических средств и 1 450 таблеток метадона М-40.

Об этом сообщили Day.Az в ГПС.

В результате проведенных комплексных поисковых и оперативных мероприятий был задержан гражданин Азербайджана - Амиль Видади оглу Садыгов, 1991 года рождения, подозреваемый в причастности к преступлению. Также были обнаружены и изъяты 9 килограммов 760 граммов марихуаны и 450 таблеток метадона М-40, сброшенные вблизи государственной границы с помощью летательного аппарата.

Во время первичного допроса задержанный признал, что прибыл в указанную зону с целью забрать наркотические средства.

В рамках последующих оперативно-розыскных мероприятий на территории службы пограничного отряда 7 декабря были выявлены 20 килограммов 240 граммов наркотических средств (19 кг 180 г марихуаны и 1 060 г метамфетамина), а 9 декабря - 23 килограмма 250 граммов марихуаны и 1 000 таблеток метадона М-40.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.