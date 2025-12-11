Жителям Баку станет проще передвигаться на велосипедах и самокатах

В Баку организовано почти 47 километров микромобильных полос на 43 улицах и проспектах.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что последние микромобильные полосы были созданы на улице Абдуррагим бека Хагвердиева и проспекте Иншаатчылар. На следующем этапе предусматривается обеспечение их непрерывности и объединение с уже существующими полосами на центральных улицах города.

В ходе выполненных работ проведена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки в целях безопасности, а также построены пандусы для обеспечения доступности.

Для устранения потенциальных конфликтных точек с автомобильным транспортом организованы защитные барьеры. На существующие светофорах установлены велосипедные секции. Работы в указанном направлении продолжаются.

Кроме того, в столице создано 650 парковочных зон для самокатов. На 500 парковочных площадках для велосипедов установлено более 900 велосипедных стоек.

"Учитывая растущий интерес населения к использованию велосипедов и самокатов, а также значимость этого вида транспорта с точки зрения микромобильности, снижения плотности трафика, охраны окружающей среды, повышения физической активности и продвижения здорового образа жизни, расширение сети микромобильных полос будет продолжено в рамках концепции "город для жителей", - отметили в Агентстве.

