Еще в одной части Баку создается велодорожка

Для создания непрерывной полосы микромобильности в Баку поэтапно соединяются велосипедные дорожки. В настоящее время работы ведутся в районе станции метро "Эльмляр Академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Так, ранее организованная на проспекте Гусейна Джавида микромобильная сеть расширяется: сейчас работы идут на участке улицы Абдуррагим Бека Хагвердиева - от пересечения с проспектом Гусейна Джавида до пересечения с проспектом Иншаатчылар.

В рамках проекта проводится дорожная разметка, а в ближайшие дни начнётся установка дорожных знаков и защитных барьеров.

На следующем этапе полосы для микромобильности будут созданы и на проспекте Иншаатчылар, что позволит соединить их с существующими велодорожками в центральных районах города.

Ранее аналогичное соединение было обеспечено через улицу Микаила Мушвига.