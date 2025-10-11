Планируемое введение исламских банковских "окон" в Азербайджане откроет для банков новые источники дохода, сообщает Day.Az со ссылкой на Moody's.

Отмечается, что 7 октября текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА, рейтинг Baa3, прогноз "положительный") объявил, что исламские банковские продукты будут введены в Азербайджане с 2026 года.

"Власти работают над дополнительными нормативными мерами для развития исламских финансов в стране, включая поправки в Гражданский кодекс, Закон о банках и Налоговый кодекс. Ключевым предложением является освобождение исламских финансовых операций от налога на добавленную стоимость (НДС).

После утверждения новой нормативной базы традиционные банки смогут предлагать исламские банковские услуги через так называемые "исламские окна". Первоначальная цель заключается в том, чтобы познакомить рынок с продуктами, соответствующими нормам шариата, и создать основу для их более широкого внедрения. Центральный банк будет контролировать процесс внедрения и по мере необходимости уточнять регулирование перед расширением продуктовой линейки", - говорится в информации.

Согласно аналитикам, предлагаемые поправки считаются позитивными для кредитного рейтинга, поскольку они повысят прибыльность банков и улучшат их показатели ликвидности и финансирования.

"Как показал пример Кыргызской Республики, успешная реализация подобных мер может расширить предложение исламских финансовых услуг местными банками и повысить уровень финансовой инклюзии. Введение "исламских окон" позволит азербайджанским банкам выйти на малоохваченный сегмент рынка, а создание нормативной базы для выпуска сукуков даст им возможность привлекать финансирование от исламских финансовых институтов, укрепляя ликвидность и предоставляя инструменты для её управления. Кроме того, предложение шариатских продуктов создаст для банков новые источники дохода.

В настоящее время в Азербайджане нет полностью исламских банков или "исламских окон", несмотря на высокий потенциальный спрос, учитывая, что 97% населения страны (10,4 млн человек) исповедуют ислам. Отсутствие соответствующего регулирования исторически сдерживало развитие этого сектора. Однако, несмотря на высокий спрос, операционные и нормативные сложности могут замедлить внедрение новых инструментов", - сообщают в Moody's.

В Moody's подчеркнули, что Международный банк Азербайджана (IBA, рейтинг Ba1, прогноз "стабильный") в 2013 году создал отдел исламского банкинга для обслуживания малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов, однако инициатива была прекращена в 2015 году.

"Если текущий план будет реализован, в Азербайджане могут появиться полностью исламские банки и выпуск сукуков для поддержки роста МСП и финансирования инфраструктурных проектов.

Действия Азербайджана следуют за недавним одобрением Узбекистаном проекта закона об исламском банкинге, что свидетельствует о более широком региональном тренде на развитие исламских финансов. При этом опыт других стран Центральной Азии показывает, что полное внедрение может занять больше времени, чем ожидается, однако сотрудничество с международными исламскими финансовыми институтами должно ускорить этот процесс", - заключается в информации.