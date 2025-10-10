Многие пользователи, устанавливая приложения, не обращают внимания на их происхождение... В настоящее время активно используются программы армянского происхождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, по словам техноблогера Фaрида Пердешюнанса, использование таких приложений представляет серьёзную угрозу для персональных данных граждан.

Кроме того, существуют и другие подобные программы, которые также широко применяются сегодня. Их происхождение связано с Арменией, и они являются источником серьёзной опасности.

Техноблогер отметил, что человеческий фактор здесь играет ключевую роль. Поэтому рекомендуется избегать использования подобных приложений и выбирать более надёжные альтернативы. Ведь основная цель - обеспечение безопасности личных данных. Пользователям стоит быть осторожными и переходить на более защищённые решения.

Представляем более подробный видеоматериал: