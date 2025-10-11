Лекорню вновь назначен премьером Франции

Себастьен Лекорню повторно назначен премьер-министром Франции.

Как передает Day.Az, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Республики [Эммануэль Макрон] назначил господина Себастьена Лекорню премьер-министром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Макрон поручил ему провести консультации с политическими силами для принятия бюджета и подготовить решения, необходимые для дальнейших шагов правительства. По завершении этих обсуждений новый премьер-министр должен будет представить состав правительства президенту.

В пресс-службе отметили, что Лекорню в своей работе будет руководствоваться принципами защиты независимости и власти Франции, служения народу и политической стабильности. Президент Макрон уверен, что на основе этих принципов возможно найти общее решение между политическими силами при уважении их убеждений.