На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Таджикистан. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан (09-10.10.2025)".
