Раскрыты подробные характеристики аналога Apple Vision Pro от Samsung

В сеть утекли подробные характеристики и дата презентации гарнитуры смешанной реальности Samsung Project Moohan. Об этом сообщает портал Android Headlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдеров, новинка получит название Galaxy XR и будет оснащена двумя 4K micro-LED-дисплеями с плотностью 4032 ppi и суммарным разрешением в 29 млн пикселей. Это больше, чем у Apple Vision Pro (23 млн пикселей) и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3. За производительность устройства будет отвечать чип Snapdragon XR2+ Gen 2.

Гарнитура получит комплекс сенсоров и камер для отслеживания движений рук, глаз и окружающего пространства. На фронтальной панели расположены четыре сенсора и два дополнительных снизу, а датчик приближения у лба отвечает за определение физических границ - стен, мебели и других объектов. За точность отслеживания взгляда отвечают четыре внутренних камеры с поддержкой ИИ-коррекции трекинга.

Система микрофонов способна различать голос владельца и окружающие звуки, улучшая восприятие речи других людей во время общения.

Дизайн устройства будет близок к прототипу, показанному Samsung в январе: гарнитура получила мягкие амортизирующие подушки, регулируемое оголовье и сенсорную панель на правой стороне. Кнопки питания и громкости расположены сверху, а питание подается через кабель.

Вес устройства составит 545 г., что немного легче Apple Vision Pro, но тяжелее Quest 3 на 30 г. Время автономной работы - до 2 часов при обычном использовании и до 2,5 часов при просмотре видео.

Galaxy XR будет поставляться с двумя контроллерами с тактильной отдачей и предустановленной оболочкой One UI XR на базе Android, адаптированной под смешанную реальность.

Стоимость Samsung Galaxy XR составит не менее $1800, а официальный анонс ожидается 21 октября.