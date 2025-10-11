Физики впервые научились управлять отдельными электронами

Исследователи из компании EeroQ, специализирующейся на квантовых вычислениях, сообщили о прорыве в технологии управления электронами на поверхности сверхтекучего гелия. Впервые ученым удалось управлять отдельными электронами при температурах выше 1 Кельвина - то есть более чем в 100 раз выше, чем требуется для большинства современных квантовых компьютеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Physical Review X (PRX).

Сегодняшние квантовые процессоры работают при температурах порядка 10 миллиКельвинов, что создает серьезные ограничения для масштабирования систем из-за проблем с теплоотводом и затратностью сверхнизкотемпературного охлаждения. Новый подход, реализованный EeroQ с использованием сверхпроводящих микроволновых цепей на чипе, позволяет работать при температурах, которые значительно проще достичь, сохраняя при этом квантовые свойства электронов.

"Этот прорыв подтверждает, что кубиты на электронах над гелием можно манипулировать и считывать при более высоких температурах, чем считалось ранее. Это снимает одно из ключевых ограничений на пути к масштабируемым квантовым системам", - отметил сооснователь и главный научный сотрудник компании Йоханнес Полланен.

Технология electron-on-helium (электрон на гелии) считается одной из самых "чистых" квантовых платформ в физике: электрон удерживается на поверхности сверхтекучего гелия, не сталкиваясь с атомами, что обеспечивает исключительную стабильность и долгоживущие когерентные состояния - основу для создания надежных кубитов.