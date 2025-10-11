Президент Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву орденом "Шараф"

Севиль Гейдар гызы Алиева награждена орденом "Шараф" за заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.