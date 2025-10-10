Объявлены победители соревнования, проведенного в рамках фестиваля CIDC 2025 в Баку

Определены победители соревнования "Кибервойна в умных городах", проведенного в рамках фестиваля CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, команда AzInTelecon заняла первое место, команда CyberCell - второе, команда Bir Sec - третье место.

Следует отметить, что виртуальное соревнование в виде кибервойны, составляющее основную часть фестиваля в этом году реализовано на основе концепта "Кибервойна в умных городах".

В соревновании участвовало 20 местных и впервые 5 зарубежных команд представляющих госструктуры, критическую информационную инфраструктуру, банки и телекоммуникационный сектор. Среди них есть команды, представляющие Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Молдову, Кыргызстан и Таджикистан.

Отметим, что команды победители получили призовой фонд в размере 30 тысяч манатов (первое место 15 тысяч, второе место 10 тысяч, третье место 5 тысяч манатов).