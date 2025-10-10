Синоптики об аномальной жаре в Баку

В первые десять дней октября температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была на 4 процента выше климатической нормы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление директора Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедовой в ответ на запрос Trend, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 26°.

"В течение семи дней температура была выше нормы на 0,2-4,0 процентов, а в течение двух дней - ниже нормы на 1,4-2,0°", - отметила представитель службы.