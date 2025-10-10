Ученые раскрыли геологическую тайну Красного моря

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) сделали сенсационное открытие: около 6,2 млн лет назад Красное море полностью высохло, а затем внезапно вновь наполнилось водой из Индийского океана.

Как передает Day.Az, об этом пишут зарубежные СМИ.

Исследователи использовали сейсмическую визуализацию, анализ микроокаменелостей и геохимическое датирование, что позволило точно определить время этого масштабного природного катаклизма. По их расчетам, изменения произошли всего за 100 тысяч лет - "мгновение ока" по геологическим меркам.

По словам ведущего автора исследования, доктора Тиханы Пенсы, Красное море когда-то было соединено с Средиземным морем через мелководный порог, но со временем это соединение исчезло. В результате водоем превратился в бесплодную соляную пустыню, лишенную жизни.

Позднее на юге, в районе островов Ханиш, вулканический хребет, отделявший море от Индийского океана, был прорван в результате мощного наводнения. Так открылся Баб-эль-Мандебский пролив, и воды океана вновь заполнили высохший бассейн.

"Наши результаты показывают, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: он полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой около 6,2 миллиона лет назад. Потоп изменил бассейн, восстановил морские условия и установил прочную связь Красного моря с Индийским океаном", - отметила Пенса.

Это открытие помогает ученым лучше понять, как формировались современные морские экосистемы, и показывает, что даже самые устойчивые природные системы способны переживать колоссальные трансформации.